Поиски пропавшего молодого мужчины в Башкирии завершились трагедией

10 Апр 2020 2020-04-10T07:20:56+03:00

Что произошло с мужчиной, и где его нашли, история умалчивает.

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9 марта в селе Новые Киешки Кармаскалинского района пропал 36-летний Ильшат Ярмухаметов. Накануне пришли плохие новости – 9 апреля, спустя ровно месяца, мужчину нашли мертвым. Об этом сообщили волонтеры «Лиза Алерт», которые осуществляли поиск Ильшата.

Что произошло с мужчиной, и где его нашли, история умалчивает.

Напомним, что обеспокоенные родственники пропавшего незамедлительно обратились в полицию и к волонтерам, потому что у Ильшата возможна потеря памяти. Но чуда не произошло, и живым они его не увидели.

ИСТОЧНИК KP.RU