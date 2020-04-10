В Кумертау зарегистирован еще один больной коронавирусом

10 Апр 2020 2020-04-10T06:49:51+03:00

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9 апреля вечером стало известно о том, что в Кумертау подтвердился еще один случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил заведующий организационно-методическим кабинетом Кумертауской ГБ Ильнур Кутлугужин. Пациент с подтвержденным COVID-19 был доставлен в инфекционное отделение.

- Транспортировка пациента осуществлялась в соответствии с требованиями инфекционной безопасности с использованием средств индивидуальной защиты пациента и медперсонала. Также сегодня госпитализирован житель Кумертау с подозрением на коронавирусную инфекцию, - сказал Кутлугужин.

Состояние всех заболевших коронавирусной инфекцией удовлетворительное, проводится лечение.

Напомним, что первыми в Кумертау были выявлены две женщины, вернувшиеся из Италии.

ИСТОЧНИК KP.RU