В Кумертау зарегистирован еще один больной коронавирусом
9 апреля вечером стало известно о том, что в Кумертау подтвердился еще один случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил заведующий организационно-методическим кабинетом Кумертауской ГБ Ильнур Кутлугужин. Пациент с подтвержденным COVID-19 был доставлен в инфекционное отделение.
- Транспортировка пациента осуществлялась в соответствии с требованиями инфекционной безопасности с использованием средств индивидуальной защиты пациента и медперсонала. Также сегодня госпитализирован житель Кумертау с подозрением на коронавирусную инфекцию, - сказал Кутлугужин.
Состояние всех заболевших коронавирусной инфекцией удовлетворительное, проводится лечение.
Напомним, что первыми в Кумертау были выявлены две женщины, вернувшиеся из Италии.
ИСТОЧНИК KP.RU