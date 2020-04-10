«Где моя мама заразилась коронавирусом?»: Анвар Нургалиев обратился к прессе

10 Апр 2020 2020-04-10T06:34:24+03:00

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Певец Анвар Нургалиев обратился через Инстаграм к журналистам и подписчикам. Артист раскритиковал СМИ за «травлю» и заявил, что его мама попала в больницу до того, как заразилась коронавирусом.

Мать артиста, напомним, скончалась в РКБ имени Куватова несколько дней назад. После этого выяснилось, что женщина была больна covid-19, однако причиной смерти стало другое заболевание. Некоторые поспешили обвинить музыканта в том, что это он заразил маму. Эту информацию опроверг сам Нургалиев.

«Я официально сообщаю, что наша семья сдала анализы на коронавирус. И результат отрицательный», - пишет Нургалиев в своем Инстаграм. – «И теперь у меня есть вопросы. Первый – где моя мама смогла заразиться, если она все это время лежала в РКБ? И второй – некоторые люди и пресса, которые устроили травлю на мою семью, будут нести ответственность за свои действия».

ИСТОЧНИК KP.RU