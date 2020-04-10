Пьяный мужчина, вооруженный ножом, пытался попасть в торговый центр в Уфе
Вечером 9 апреля нетрезвый гражданин попытался вломиться в торговый комплекс на улице Цюрупа в Уфе. Подозрительного мужчину приметила охрана. Сначала ему предложили покинуть здание добровольно, но тот проигнорировал их призыв. Тогда мужчину вывели силой. Однако на крыльце он неожиданно достал из кармана нож и стал угрожать работникам комплекса. Опасаясь подвыпившего мужчины, те нажали "тревожную кнопку".
Прибывшие на вызов сотрудники вневедомственной охраны буяна задержали. Им оказался 62-летний житель Бакалинского района.
"Для дальнейшего разбирательства правонарушителя передали сотрудникам полиции", - пояснили в пресс-службе Управления Росгвардии по РБ.
ИСТОЧНИК KP.RU