В Башкирии вынесен приговор бывшему замначальника тюрьмы, который помог заключенному выйти на свободу

9 Апр 2020 2020-04-09T19:51:07+03:00

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В Стерлитамаке вынесли приговор замначальника исправительной колонии №21. Осужденный проходил по уголовному делу за превышение должностных полномочий и подлог.

Следствие и суд установили, что в апреле 2017 года 37-летний обвиняемый, ожидая инспекторскую проверку колонии, предложил одному из осужденных, который имел дисциплинарное взыскание, сделку. По уговору заключенный должен был сделать ремонт в банно-прачечном комплексе, а взамен получить помощь в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания. Тот согласился, попросил родственников купить строительные материалы на 40 тысяч рублей и привел в порядок прачечную.

«За произведенный ремонт заместитель начальника колонии поручил своим подчиненным удалить сведения о наложенном на осужденного взыскании, объявить ему благодарность, а также поспособствовал составлению на него положительной характеристики», – рассказали в СК Башкирии.

Суд ложные сведение принял и удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении. Махинация вскрылась в результате оперативной деятельности УФСБ Башкирии.

Несмотря на доказательства, обвиняемый не признавал вину в совершенных преступления. Тем не менее его признали виновным. Суд назначил штраф в размере 120 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU