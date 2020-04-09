Зараженные коронавирусом жители Бебелея остаются на лечении в местной больнице
Двое жителей Белебеевского района, у которых диагностирован коронавирус, остаются на лечении в местной ЦРБ. Об этом сообщил главврач медучреждения Рустем Ишмурзин на своей странице «ВКонтакте».
По его словам, один из инфицированных в настоящий момент находится в реанимации. Его госпитализировали в ЦРБ города Белебея 30 марта из больницы им. Куватова в Уфе. Известно, что с ним контактировали 63 человека. Второго пациента с подтвержденным диагнозом COVD-19, прибывшего 26 марта из Москвы, положили в инфекционное отделение. Среди контактировавших с ним выявлен 31 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU