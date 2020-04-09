2020-04-09T15:39:24+03:00
Общество

Зараженные коронавирусом жители Бебелея остаются на лечении в местной больнице

Один из них находится в реанимации
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Одного из зараженных привезли в Белебей из куватовской РКБОдного из зараженных привезли в Белебей из куватовской РКБ
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Двое жителей Белебеевского района, у которых диагностирован коронавирус, остаются на лечении в местной ЦРБ. Об этом сообщил главврач медучреждения Рустем Ишмурзин на своей странице «ВКонтакте».

По его словам, один из инфицированных в настоящий момент находится в реанимации. Его госпитализировали в ЦРБ города Белебея 30 марта из больницы им. Куватова в Уфе. Известно, что с ним контактировали 63 человека. Второго пациента с подтвержденным диагнозом COVD-19, прибывшего 26 марта из Москвы, положили в инфекционное отделение. Среди контактировавших с ним выявлен 31 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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