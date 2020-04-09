2020-04-09T15:25:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Откуда завезли коронавирус в Белебей: комментарии специалиста

Главврач больницы объяснил, откуда в город пришла опасная напасть
Рустем АХУНОВ
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Коронавирус в Белебей завезли из Уфы и МосквыКоронавирус в Белебей завезли из Уфы и МосквыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Главный врач Белебеевской центральной районной больницы рассказал, откуда в Белебей завезли коронавирус.

Руководитель главной больницы Белебеевского района Рустем Ишмурзин рассказал, откуда в Белебей привезли больных с коронавирусной инфекцией.

По словам врача, первый пациент с коронавирусом в Белебей попал из Уфы, где проходил лечение в гематологическом отделении РКБ Куватова с 11 по 23 марта. 30 марта пациента привезли в больницу Белебея и взяли анализ на коронавирус. 6 апреля пришел положительный результат анализа – с этого времени больной находится в реанимации. Известно, что всего пациент в Белебее контактировал с 63 людьми.

Второй пациент с коронавирусом прибыл в Белебей из Москвы 26 марта. В инфекционное отделение ЦРБ он попал только 31 марта. 7 апреля врачи получили положительный анализ на коронавирус. Этот больной контактировал с 31 человеком.

- У всех контактных лиц взяты мазки на коронавирус. За ними установлено медицинское наблюдение на две недели, - объяснил Рустем Ишмурзин.

Таким образом, в Белебей коронавирус завезли из Уфы и Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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