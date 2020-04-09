Власти Уфы начинают дезинфицировать основные магистрали города

9 Апр 2020 2020-04-09T16:19:38+03:00

Работа начнется и продлится до самого утра

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Сегодня вечером, 9 апреля, в Уфе начнется дезинфекция улично-дорожной сети. Об этом предупредили в столичной администрации.

Обработка дорог начнется в 22:00 и продлится до шести часов утра 10 апреля. На этот период будет ограничен проезд автотранспорта на следующих улицах города: Первомайская, Ульяновых, Интернациональная, Конституции, Кольцевая, Комарова, Тоннельная, Айская, Воровского, Октябрьской Революции, Новомостовая, Коммунистическая, Сочинская, Менделеева, Сагита Агиша, Революционная, Аксакова и проспект Октября.

Водителей просят заранее продумывать маршрут с учетом ограничений.

Напомним, на днях санэпидслужбы проводили массивную обработку улиц вокруг больницы РКБ им. Куватова, где в понедельник скончалась зараженная коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU