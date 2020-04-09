Власти Уфы начинают дезинфицировать основные магистрали города
Сегодня вечером, 9 апреля, в Уфе начнется дезинфекция улично-дорожной сети. Об этом предупредили в столичной администрации.
Обработка дорог начнется в 22:00 и продлится до шести часов утра 10 апреля. На этот период будет ограничен проезд автотранспорта на следующих улицах города: Первомайская, Ульяновых, Интернациональная, Конституции, Кольцевая, Комарова, Тоннельная, Айская, Воровского, Октябрьской Революции, Новомостовая, Коммунистическая, Сочинская, Менделеева, Сагита Агиша, Революционная, Аксакова и проспект Октября.
Водителей просят заранее продумывать маршрут с учетом ограничений.
Напомним, на днях санэпидслужбы проводили массивную обработку улиц вокруг больницы РКБ им. Куватова, где в понедельник скончалась зараженная коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU