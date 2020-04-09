23-летний парень из Уфы признался в сексуальном насилии над девочками

9 Апр 2020 2020-04-09T14:45:16+03:00

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23-летний парень из Уфы признался, что надругался над тремя школьницами.

Напомним, что в феврале 2020 года Следком Башкирии опубликовал фотографию 23-летнего парня, которого разыскивали за совершение насильственных действий над 10-летней девочкой в подъезде дома в одном из спальных районов Уфы еще в ноябре 2019 года. В марте 2020 года насильника удалось задержать – он прятался от правосудия в Смоленске.

Вскоре парня доставили в Уфу и поместили в СИЗО. По данным источника «КП-Уфа», там он признался, в том, что надругался над девочкой. В СК Башкирии также добавили, что извращенец совершал похожие преступления в зимой 2019 года и осенью 2018.

Сейчас молодой человек остается в СИЗО. По факту совершения насильственных действий стражи порядка возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU