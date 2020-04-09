В Уфе в период полной самоизоляции увеличилось количество общественного транспорта

9 Апр 2020 2020-04-09T14:22:24+03:00

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В Уфе увеличилось количество общественного транспорта в условиях полной самоизоляции. Об этом сообщил начальник управления транспорта и связи столичной администрации Ильдар Юланов на тематическом брифинге в мэрии. По его словам, рост числа автобусов в городе связан с расширением списка предприятий, которые имеют право работать в период самоизоляции. Соответственно, увеличился и пассажиропоток.

«До введения режима повышенной готовности в городе работало порядка 2150 единиц транспорта разных классов. В понедельник выходило где-то 400. Сейчас пошло на увеличение: порядка 650 единиц выходит на линию», – отметил Юланов.

Он добавил, что весь общественный транспорт дезинфицируется – перед выпуском на маршрут и в течение дня, во время межрейсового простоя. Запас дезинфицирующих средств у перевозчиков, по словам чиновника, «есть где-то на месяц»: у «Башавтотранса» – 120 кг, у МУЭТа около трех тонн, у частников – по 25 кг. Запасы будут пополняться по мере расходования.

ИСТОЧНИК KP.RU