Уфимские школьники во время самоизоляции ограбили газетный киоск
Двоих уфимских школьников задержали за ограбление газетного киоска.
Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», на преступление малолетние преступники решились ночью 5 апреля. Несмотря на запрет выходить из дома, двое школьников 13 и 16 лет отправились гулять по ночным улицам Уфы. На проспекте Октября он решили забраться в газетный киоск, из кассы которого стащили 2 600 рублей. Примечательно, что рядом оказались сознательные граждане, которые скрутили воришек и вызвали полицию.
Школьники решили сразу во всем признаться и вернули похищенные деньги. Ранее парней уже привлекали к ответственности за кражи. Сейчас оба преступника находятся под домашним арестом.
ИСТОЧНИК KP.RU