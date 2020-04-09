Уфимские школьники во время самоизоляции ограбили газетный киоск

9 Апр 2020 2020-04-09T14:00:00+03:00

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Двоих уфимских школьников задержали за ограбление газетного киоска.

Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», на преступление малолетние преступники решились ночью 5 апреля. Несмотря на запрет выходить из дома, двое школьников 13 и 16 лет отправились гулять по ночным улицам Уфы. На проспекте Октября он решили забраться в газетный киоск, из кассы которого стащили 2 600 рублей. Примечательно, что рядом оказались сознательные граждане, которые скрутили воришек и вызвали полицию.

Школьники решили сразу во всем признаться и вернули похищенные деньги. Ранее парней уже привлекали к ответственности за кражи. Сейчас оба преступника находятся под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU