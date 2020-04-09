В Минтруде Башкирии разъяснили новые меры по соцподдержке населения в условиях пандемии коронавируса

9 Апр 2020 2020-04-09T13:49:25+03:00

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Глава Минтруда Башкирии Ленара Иванова разъяснила новые меры по соцсподдержке населения в условиях пандемии коронавируса.

По словам главы ведомства, жители, потерявшие работу с 1 марта текущего года, будут получать максимально возможное пособие по безработице. С учетом уральского коэффициента в республике эта сумма составляет 13 945,5 рублей. Для получения выплаты необходимо встать на учет в Центре занятости. Сделать это рекомендуется в онлайн режиме. Кроме того, граждане, признанные безработными и имеющие детей, получат дополнительные деньги – по три тысячи рублей на каждого ребенка.

Увеличилась и финансовая поддержка семей, имеющих право на материнский капитал. Им будут выплачивать по пять тысяч ежемесячно в течение трех месяцев – апреле, мае и июне. Что касается малоимущих семей, в которой воспитываются дети от трех до семи лет, то здесь не будет рассчитываться зарплата тех ее членов, которые потеряли работу после 1 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU