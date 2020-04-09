2020-04-09T13:00:02+03:00
Происшествия

Из реки в Башкирии вытащили труп пропавшего мужчины

Его объявили в розыск 6 апреля
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: МЧС РБфото: МЧС РБ
Изменить размер текста:

В Башкирии спасатели вытащили из реки Инзер близ села Габдюково Белорецкого района труп пропавшего мужчины. Информацию передали в пресс-службе МЧС республики.

Сообщение об обнаружении тела поступило накануне, 8 апреля. Погибшим оказался 50-летний сельчанин. Известно, что 5 апреля он отправился рыбачить на резиновой лодке и провалился в воду. Выбраться мужчина смог, но все его снасти остались на реке. На следующий день он попросил у знакомого лодку, чтобы достать свое имущество. С тех его никто не видел.

Родственники пропавшего обратились в полицию. В поисках участвовало местное население, спасатели зонального поискового отряда Белорецка и полиция. Они нашли труп ниже по течению реки в трех километрах от села.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уфимские школьники во время самоизоляции ограбили газетный киоск
ВТБ Лизинг начинает работу по программе льготного лизинга Минпромторга 2020
В Минтруде Башкирии разъяснили новые меры по соцподдержке населения в условиях пандемии коронавируса
ВТБ: россияне на треть сократили свои траты в период самоизоляции
Из реки в Башкирии вытащили труп пропавшего мужчины
В Башкирии две девочки отравились угарным газом в бане: одна из них погибла на месте
У 50 сотрудников и пациентов РКБ в Уфе подозревают коронавирус – Минздрав
Глава Башкирии ужесточил режим полной самоизоляции
Банк УРАЛСИБ улучшил условия продления срочных вкладов «Журавли» и «Классика»
Радий Хабиров призвал врачей «прекратить побираться»
«У нас начали появляться очаги»: глава Башкирии о распространении коронавируса
В Башкирии официально разрешили ездить в сады в режиме полной самоизоляции
«Абсолютно безмозглое поведение»: Радий Хабиров запретил родителям гулять с детьми в парках
Комендантский час в Башкирии из-за коронавируса: как действует, кому нельзя выходить на улицу
«Должны сидеть дома»: Радий Хабиров ввел комендантский час для детей
«Мы людей убиваем»: главу Башкирии возмутила безответственность работодателей
Число заболевших коронавирусом в Башкирии на 9 апреля 2020 года составило 22 человека
Уфимец ограбил аптеку, чтобы подарить своей девушке прокладки
Жителям Башкирии разрешат митинговать у зданий органов власти
В Башкирии пьяный парень без прав на Оке вылетел в кювет
Минздрав Башкирии поменял решение по карантину в уфимской больнице, где скончалась пациентка с коронавирусом