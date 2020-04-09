Из реки в Башкирии вытащили труп пропавшего мужчины

9 Апр 2020 2020-04-09T13:00:02+03:00

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В Башкирии спасатели вытащили из реки Инзер близ села Габдюково Белорецкого района труп пропавшего мужчины. Информацию передали в пресс-службе МЧС республики.

Сообщение об обнаружении тела поступило накануне, 8 апреля. Погибшим оказался 50-летний сельчанин. Известно, что 5 апреля он отправился рыбачить на резиновой лодке и провалился в воду. Выбраться мужчина смог, но все его снасти остались на реке. На следующий день он попросил у знакомого лодку, чтобы достать свое имущество. С тех его никто не видел.

Родственники пропавшего обратились в полицию. В поисках участвовало местное население, спасатели зонального поискового отряда Белорецка и полиция. Они нашли труп ниже по течению реки в трех километрах от села.

ИСТОЧНИК KP.RU