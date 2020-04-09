2020-04-09T12:48:03+03:00
Происшествия

В Башкирии две девочки отравились угарным газом в бане: одна из них погибла на месте

Трагедия произошла в Бирске
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В причинах трагедии разбирается следственный комитетВ причинах трагедии разбирается следственный комитет
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В башкирском городе Бирске две сестры 8 и 14 лет отравились угарным газом в бане. Их тела обнаружил дедушка. Старшая девочка скончалась на месте. Об этом сообщает СК Башкирии.

Трагедия произошла накануне вечером, 8 апреля. Мужчина вызвал скорую помощь после того, как вынес внучек без сознания из бани своего домовладения. Медработники констатировали смерть 14-летней школьницы. Ее младшую сестру доставили в больницу. Ей оказывают помощь в условиях стационара.

Следователи провели осмотр места происшествия и назначили экспертные исследования. Сейчас правоохранители опрашивают членов семьи пострадавших и устанавливают причины инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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