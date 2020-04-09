В Башкирии две девочки отравились угарным газом в бане: одна из них погибла на месте
В башкирском городе Бирске две сестры 8 и 14 лет отравились угарным газом в бане. Их тела обнаружил дедушка. Старшая девочка скончалась на месте. Об этом сообщает СК Башкирии.
Трагедия произошла накануне вечером, 8 апреля. Мужчина вызвал скорую помощь после того, как вынес внучек без сознания из бани своего домовладения. Медработники констатировали смерть 14-летней школьницы. Ее младшую сестру доставили в больницу. Ей оказывают помощь в условиях стационара.
Следователи провели осмотр места происшествия и назначили экспертные исследования. Сейчас правоохранители опрашивают членов семьи пострадавших и устанавливают причины инцидента.
ИСТОЧНИК KP.RU