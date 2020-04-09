У 50 сотрудников и пациентов РКБ в Уфе подозревают коронавирус – Минздрав

9 Апр 2020 2020-04-09T12:10:23+03:00

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У 50 сотрудников и пациентов РКБ им. Куватова в Уфе подозревают коронавирус – результаты их анализов оказались «сомнительными». Об этом рассказал министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сегодня, 9 апреля, на оперативке в правительстве.

По словам главы ведомства, результаты тестов переданы для проверки в республиканский центр гигиены и эпидемиологии. За минувшие сутки были обследованы 500 человек из РКБ.

Напомним, в настоящий момент в больнице введен карантин. В медучреждении скончалась женщина, у которой подтвердился COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU