У 50 сотрудников и пациентов РКБ в Уфе подозревают коронавирус – Минздрав
Результаты их анализов оказались "сомнительными"
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У 50 сотрудников и пациентов РКБ им. Куватова в Уфе подозревают коронавирус – результаты их анализов оказались «сомнительными». Об этом рассказал министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сегодня, 9 апреля, на оперативке в правительстве.
По словам главы ведомства, результаты тестов переданы для проверки в республиканский центр гигиены и эпидемиологии. За минувшие сутки были обследованы 500 человек из РКБ.
Напомним, в настоящий момент в больнице введен карантин. В медучреждении скончалась женщина, у которой подтвердился COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU