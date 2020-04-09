Радий Хабиров призвал врачей «прекратить побираться»

9 Апр 2020 2020-04-09T11:08:28+03:00

Он заявил, что у государства есть все необходимые резервы

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Глава Башкирии Радий Хабиров призвал главврачей всех больниц республики «прекратить побираться».

«Коллеги, у нас очень богатая республика, у нас очень серьезный бюджет. Давайте прекратим побираться. Прекращайте вот эту историю «дайте мне 50 повязок, дайте мне килограмм огурцов», – сказал Хабиров на оперативном совещании. – Нужна помощь – есть правительство, сразу выделяем деньги». Он добавил, что бюджеты многих объектов и программ были подрезаны для резервов, которые власти готовы «пустить в любой момент куда нужно».

«У нас государственная медицина и мы – государство – отвечаем за то, чтобы у них [медиков] было. Да, где-то не успеваем пополнить, но у нас нет тех случаев, чтобы у работников на передовой не было масок или костюмов».

Напомним, ранее Минздрав Башкирии попросил помощи у жителей республики с покупкой инвентаря: маркеров, зеркал и одноразовой посуды.

ИСТОЧНИК KP.RU