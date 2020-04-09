«У нас начали появляться очаги»: глава Башкирии о распространении коронавируса
Сегодня на очередном оперативном совещании, посвященном распространению коронавируса, глава Башкирии Радий Хабиров подчеркнул, что ситуация оказалась куда серьезнее.
- У нас начали появляться очаги. Сначала мы с тревогой наблюдали за ситуацией в Сибае, сейчас вы видите, что происходит в нашей РКБ, - подчеркнул Радий Хабиров.
По словам руководителя региона последствия торговли мясом на рынке зараженного продавца из Челябинской области еще могут проявиться. Напомним, что вчера в Сибае зарегистрировали первый официальный случай заражения коронавирусом.
Особое опасение у всех вызывает ситуация с РКБ, которая закрыта на жесткий двухнедельный карантин. У некоторых медиков уже подтвердился диагноз, остальные находятся под пристальным присмотром врачей.
- У нас увеличивается количество людей, которые по всем регламентам подлежат самоизоляции. Только по ситуации с РКБ это могут быть несколько тысяч человек. Каждый из них с высокой долей вероятности может быть носителем инфекции, - добавил Хабиров.
ИСТОЧНИК KP.RU
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