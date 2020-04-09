В Башкирии официально разрешили ездить в сады в режиме полной самоизоляции

9 Апр 2020 2020-04-09T10:45:50+03:00

С завтрашнего дня можно будет ездить в сад Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Это можно сделать уже с 10 апреля

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Власти Башкирии официально разрешили жителям ездить в сады. Ограничение снимается с завтрашнего дня, 10 апреля. Однако здесь есть несколько нюансов.

«Категорически запрещаю организовывать общественный транспорт до садовых участков – только на личном автомобиле», – сказал глава Башкирии Радий Хабиров.

На машинах разрешается ездить только тем, кто зарегистрировал поездку на портале doroga02. На данный момент там авторизовались только 27 тысяч человек, что, по словам руководителя республики, «неимоверно мало».

«Это либо говорит о том, что люди не поедут – что маловероятно, – а скорее, что люди надеются на авось. Я прошу Госавтоинспекцию с завтрашнего дня увеличить кордоны и жестко пресекать выезды в сад тех лиц , кто не выполнил требования сервиса».

Несмотря на снятие ограничения, Хабиров добавил, что в садах «нечего еще делать» из-за того, что земля холодная: «мы дадим возможность полноценно провести весенние посадки, но рано еще».

ИСТОЧНИК KP.RU