2020-04-09T11:10:19+03:00
Коронавирус Covid-19

«Абсолютно безмозглое поведение»: Радий Хабиров запретил родителям гулять с детьми в парках

Глава Башкирии вновь потребовал закрыть все общественные места
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments4
Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
Изменить размер текста:

Сегодня, 9 апреля, во время очередного оперативного совещания в башкирском правительстве, глава республики Радий Хабиров жестко прошелся по безответственным родителям, которые нарушают режим самоизоляции. Он подчеркнул, что некоторые из них продолжают гулять с детьми в парках и скверах, а также срывают ограждения на детских площадках и пускают туда своих отпрысков.

- Абсолютно безмозглое поведение! Создают себе угрозу и другим окружающим! – с негодованием заявил Хабиров.

Глава Башкирии распорядился запретить появление в общественных местах нерадивых жителей республики, нарушающих самоизоляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Башкирии ужесточил режим полной самоизоляции
Банк УРАЛСИБ улучшил условия продления срочных вкладов «Журавли» и «Классика»
Радий Хабиров призвал врачей «прекратить побираться»
«У нас начали появляться очаги»: глава Башкирии о распространении коронавируса
В Башкирии официально разрешили ездить в сады в режиме полной самоизоляции
«Абсолютно безмозглое поведение»: Радий Хабиров запретил родителям гулять с детьми в парках
Комендантский час в Башкирии из-за коронавируса: как действует, кому нельзя выходить на улицу
«Должны сидеть дома»: Радий Хабиров ввел комендантский час для детей
«Мы людей убиваем»: главу Башкирии возмутила безответственность работодателей
Число заболевших коронавирусом в Башкирии на 9 апреля 2020 года составило 22 человека
Уфимец ограбил аптеку, чтобы подарить своей девушке прокладки
Жителям Башкирии разрешат митинговать у зданий органов власти
В Башкирии пьяный парень без прав на Оке вылетел в кювет
Минздрав Башкирии поменял решение по карантину в уфимской больнице, где скончалась пациентка с коронавирусом