Комендантский час в Башкирии из-за коронавируса: как действует, кому нельзя выходить на улицу

9 Апр 2020 2020-04-09T11:18:24+03:00

Со слов Радия Хабирова, количество штрафов в отношении людей, нарушающих режим самоизоляции, может быть увеличено. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

9 апреля на совещании в правительстве Башкирии стало известно, что в регионе ввели комендантский час для граждан старше 65 лет из-за коронавируса.

Со слов Радия Хабирова, количество штрафов в отношении людей, нарушающих режим самоизоляции, может быть увеличено.

- Мы устанавливаем ограничение по времени нахождения вне своих жилых помещений для людей старше 65 лет независимо от того, какие у них были обстоятельства, - сказал Хабиров.

Глава Башкирии рассказал, что комендантский час из-за коронавируса для пенсионеров будет действовать с 18 часов до 10 утра без исключений.

- Мы сознательно приняли это время. Как раз в 18 часов начинают возвращаться люди с работы, и потоки пересекаются, - заявил Хабиров. - Если у них есть какие-то дела и задачи, они могут их решить с 10 утра до 18 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU