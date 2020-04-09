2020-04-09T11:18:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Комендантский час в Башкирии из-за коронавируса: как действует, кому нельзя выходить на улицу

В Башкирии ввели комендантский час из-за коронавируса для пожилых людей
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Со слов Радия Хабирова, количество штрафов в отношении людей, нарушающих режим самоизоляции, может быть увеличено.Со слов Радия Хабирова, количество штрафов в отношении людей, нарушающих режим самоизоляции, может быть увеличено.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

9 апреля на совещании в правительстве Башкирии стало известно, что в регионе ввели комендантский час для граждан старше 65 лет из-за коронавируса.

Со слов Радия Хабирова, количество штрафов в отношении людей, нарушающих режим самоизоляции, может быть увеличено.

- Мы устанавливаем ограничение по времени нахождения вне своих жилых помещений для людей старше 65 лет независимо от того, какие у них были обстоятельства, - сказал Хабиров.

Глава Башкирии рассказал, что комендантский час из-за коронавируса для пенсионеров будет действовать с 18 часов до 10 утра без исключений.

- Мы сознательно приняли это время. Как раз в 18 часов начинают возвращаться люди с работы, и потоки пересекаются, - заявил Хабиров. - Если у них есть какие-то дела и задачи, они могут их решить с 10 утра до 18 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Башкирии ужесточил режим полной самоизоляции
Банк УРАЛСИБ улучшил условия продления срочных вкладов «Журавли» и «Классика»
Радий Хабиров призвал врачей «прекратить побираться»
«У нас начали появляться очаги»: глава Башкирии о распространении коронавируса
В Башкирии официально разрешили ездить в сады в режиме полной самоизоляции
«Абсолютно безмозглое поведение»: Радий Хабиров запретил родителям гулять с детьми в парках
Комендантский час в Башкирии из-за коронавируса: как действует, кому нельзя выходить на улицу
«Должны сидеть дома»: Радий Хабиров ввел комендантский час для детей
«Мы людей убиваем»: главу Башкирии возмутила безответственность работодателей
Число заболевших коронавирусом в Башкирии на 9 апреля 2020 года составило 22 человека
Уфимец ограбил аптеку, чтобы подарить своей девушке прокладки
Жителям Башкирии разрешат митинговать у зданий органов власти
В Башкирии пьяный парень без прав на Оке вылетел в кювет
Минздрав Башкирии поменял решение по карантину в уфимской больнице, где скончалась пациентка с коронавирусом