«Должны сидеть дома»: Радий Хабиров ввел комендантский час для детей

9 Апр 2020 2020-04-09T11:19:16+03:00

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Глава Башкирии Радий Хабиров ввел комендантский час для несовершеннолетних. Он продлится с шести часов вечера до часу дня. Об этом руководитель региона сообщил на оперативке в правительстве.

«Режим самоизоляции начал разбалтываться в отношении детей. Они должны сидеть дома и учиться. Мы принимаем решение, что они не должны находиться в общественных местах с 18:00 до 13:00. В этот промежуток времени они остаются дома», – сказал Хабиров.

Хабиров добавил, что за нарушение детьми комендантского часа к ответственности будут привлекаться родители.

ИСТОЧНИК KP.RU