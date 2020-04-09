2020-04-09T11:19:16+03:00
Общество

«Должны сидеть дома»: Радий Хабиров ввел комендантский час для детей

Глава Башкирии начинает вводить жесткие меры по самоизоляции
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Глава Башкирии Радий Хабиров ввел комендантский час для несовершеннолетних. Он продлится с шести часов вечера до часу дня. Об этом руководитель региона сообщил на оперативке в правительстве.

«Режим самоизоляции начал разбалтываться в отношении детей. Они должны сидеть дома и учиться. Мы принимаем решение, что они не должны находиться в общественных местах с 18:00 до 13:00. В этот промежуток времени они остаются дома», – сказал Хабиров.

Хабиров добавил, что за нарушение детьми комендантского часа к ответственности будут привлекаться родители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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