2020-04-09T11:20:40+03:00
Коронавирус Covid-19

«Мы людей убиваем»: главу Башкирии возмутила безответственность работодателей

Радий Хабиров пригрозил им полным закрытием из-за нарушения санитарных норм по коронавирусу
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Сегодня, 9 апреля, во время очередного оперативного совещания в башкирском правительстве, глава республики Радий Хабиров обрушился с резкой критикой на руководство некоторых предприятий Башкирии. Он заявил, что часть заводов стали игнорировать санитарные нормы, которые были введены из-за распространения коронавируса. Речь идет о заводах, где работники, чтобы попасть на территорию, вынуждены были стоять в очереди вплотную друг к другу.

- Мы людей убиваем просто! Посмотрите, как пожилые люди стоят в очереди плотно! Мы четко отфиксировали, что руководители предприятий, которым мы разрешили работу, мы будем проверять. Если требования не выполняются, я буду их закрывать. Такие полномочия у меня есть, - заявил Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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