2020-04-09T10:05:16+03:00
Происшествия

Уфимец ограбил аптеку, чтобы подарить своей девушке прокладки

На злоумышленника полицейских вывела служебная собака
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Грабителю грозит реальный срокГрабителю грозит реальный срок
Изменить размер текста:

В Уфе мужчина похитил из аптеки восемь упаковок прокладок, чтобы подарить их девушке. О курьезном ограблении рассказали в пресс-службе городского МВД.

Преступление произошло накануне днем, 8 апреля. В полицию обратилась 38-летняя работница аптеки на улице Рабкоров. Она рассказала, что прямо при ней неизвестный похитил с прилавка товар. На место была направлена следственно-оперативная группа. Ориентировки получили ближайшие экипажи полиции.

Грабителя удалось найти и задержать в одном из дворов Кировского района, куда правоохранителей привела служебная собака. В пакете у 37-летнего мужчины полицейские обнаружили восемь упаковок прокладок, похищенных из аптеки. Задержанный, который ранее уже был судим за грабеж, дал признательные показания. По словам уфимца, он похитил средства личной гигиены, чтобы подарить их своей девушке.

«Знала ли его возлюбленная о том, что парень хотел подарить ей «букет» из прокладок остается пока неизвестным», – отметили в МВД.

Отдел дознания возбудил уголовное дело. Похищенное приобщили к материалам. Теперь мужчине грозит тюрьма сроком до четырех лет, поскольку УК РФ расценивает совершенный им грабеж как преступление средней тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Башкирии ужесточил режим полной самоизоляции
Банк УРАЛСИБ улучшил условия продления срочных вкладов «Журавли» и «Классика»
Радий Хабиров призвал врачей «прекратить побираться»
«У нас начали появляться очаги»: глава Башкирии о распространении коронавируса
В Башкирии официально разрешили ездить в сады в режиме полной самоизоляции
«Абсолютно безмозглое поведение»: Радий Хабиров запретил родителям гулять с детьми в парках
Комендантский час в Башкирии из-за коронавируса: как действует, кому нельзя выходить на улицу
«Должны сидеть дома»: Радий Хабиров ввел комендантский час для детей
«Мы людей убиваем»: главу Башкирии возмутила безответственность работодателей
Число заболевших коронавирусом в Башкирии на 9 апреля 2020 года составило 22 человека
Уфимец ограбил аптеку, чтобы подарить своей девушке прокладки
Жителям Башкирии разрешат митинговать у зданий органов власти
В Башкирии пьяный парень без прав на Оке вылетел в кювет
Минздрав Башкирии поменял решение по карантину в уфимской больнице, где скончалась пациентка с коронавирусом