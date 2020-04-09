Уфимец ограбил аптеку, чтобы подарить своей девушке прокладки

9 Апр 2020 2020-04-09T10:05:16+03:00

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В Уфе мужчина похитил из аптеки восемь упаковок прокладок, чтобы подарить их девушке. О курьезном ограблении рассказали в пресс-службе городского МВД.

Преступление произошло накануне днем, 8 апреля. В полицию обратилась 38-летняя работница аптеки на улице Рабкоров. Она рассказала, что прямо при ней неизвестный похитил с прилавка товар. На место была направлена следственно-оперативная группа. Ориентировки получили ближайшие экипажи полиции.

Грабителя удалось найти и задержать в одном из дворов Кировского района, куда правоохранителей привела служебная собака. В пакете у 37-летнего мужчины полицейские обнаружили восемь упаковок прокладок, похищенных из аптеки. Задержанный, который ранее уже был судим за грабеж, дал признательные показания. По словам уфимца, он похитил средства личной гигиены, чтобы подарить их своей девушке.

«Знала ли его возлюбленная о том, что парень хотел подарить ей «букет» из прокладок остается пока неизвестным», – отметили в МВД.

Отдел дознания возбудил уголовное дело. Похищенное приобщили к материалам. Теперь мужчине грозит тюрьма сроком до четырех лет, поскольку УК РФ расценивает совершенный им грабеж как преступление средней тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU