Жителям Башкирии разрешат митинговать у зданий органов власти

9 Апр 2020 2020-04-09T09:44:37+03:00

Поправки в закон разработали при участии рабочей группы, в которую вошли члены СПЧ при главе республики

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Депутаты Госсобрания Башкирии намерены разрешить жителям митинговать у зданий органов власти. Соответствующие поправки будут внесены в республиканский закон о публичных мероприятиях.

По словам председателя регионального парламента Константина Толкачева, положение о запрете проведения митингов в радиусе 50 метров от входа в здания органов государственной власти признано неконституционным. Кроме того, из закона о публичных мероприятиях предлагается исключить запрет на проведение собраний на территории садов, огороднических и дачных объединений. Поправки в республиканское законодательство были разработаны рабочей группой, в которую вошли члены СПЧ при главе Башкирии.

«Митинги и пикеты можно будет проводить у органов государственной власти и местного самоуправления республики, без всяких дистанций в 50 метров, – отметил депутат Госсобрания и один из инициаторов законопроекта Дмитрий Чувилин. – Это первый серьезный шаг на пути демократизации процедур проведения акций протеста и приведения регионального законодательства в соответствии с Конституцией РФ».

ИСТОЧНИК KP.RU