В Башкирии пьяный парень без прав на Оке вылетел в кювет
В Абзелиловском районе Башкирии произошло ДТП с пьяным водителем. Подробности дорожного инцидента рассказали в республиканской Госавтоинспекции.
Авария произошла накануне днем, 8 апреля, на улице Октябрьской села Красная Башкирия. 22-летний сельчанин на «Оке» не справился с управлением и вылетел в кювет, где машина опрокинулась.
Водителя с различными травмами доставили в больницу. Дорожные полицейские выяснили, что у него не было водительских прав. Кроме того, молодой человек находился за рулем в пьяном состоянии. По факту происшествия начато разбирательство.
За минувшие сутки на дорогах республики произошло четыре ДТП, в которых пострадали пять человек.
ИСТОЧНИК KP.RU