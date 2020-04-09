В Башкирии пьяный парень без прав на Оке вылетел в кювет

9 Апр 2020 2020-04-09T09:11:38+03:00

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В Абзелиловском районе Башкирии произошло ДТП с пьяным водителем. Подробности дорожного инцидента рассказали в республиканской Госавтоинспекции.

Авария произошла накануне днем, 8 апреля, на улице Октябрьской села Красная Башкирия. 22-летний сельчанин на «Оке» не справился с управлением и вылетел в кювет, где машина опрокинулась.

Водителя с различными травмами доставили в больницу. Дорожные полицейские выяснили, что у него не было водительских прав. Кроме того, молодой человек находился за рулем в пьяном состоянии. По факту происшествия начато разбирательство.

За минувшие сутки на дорогах республики произошло четыре ДТП, в которых пострадали пять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU