Глава Башкирии ужесточил режим полной самоизоляции

9 Апр 2020 2020-04-09T11:33:57+03:00

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Сегодня, 9 апреля, во время очередного оперативного совещания в башкирском правительстве, глава республики Радий Хабиров объявил об ужесточении режима самоизоляции. По его словам, ключевыми в ситуации с коронавирусом станут ближайшие 2-3 недели.

- На данный момент ничего более эффективного [чем самоизоляция] мы не придумали, - заявил глава Башкирии.

Режим самоизоляции в Башкирии ужесточен для двух категорий граждан. Введен комендантский час для лиц старше 65 лет (запрещено появляться в общественных местах с 18:00 до 10:00) и несовершеннолетних (с 18:00 до 13:00). Нарушения ограничительных мер повлекут за собой штрафные санкции.

Напомним, из-за распространения коронавируса власти Башкирии дополнили указ о «Повышенной готовности к ЧС» пунктом о самоизоляции. С 20:00 31 марта 2020 года жителям региона запрещено покидать свои дома. Исключения составляют лишь походы в магазин или аптеку, выгул собак и вынос мусора. Для работников тех предприятий, которые продолжили работу в условиях самоизоляции, ввели специальные пропуска.

ИСТОЧНИК KP.RU