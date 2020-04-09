2020-04-09T08:40:44+03:00
Общество

Минздрав Башкирии поменял решение по карантину в уфимской больнице, где скончалась пациентка с коронавирусом

Медучреждение планируется опустошить уже к концу этой недели
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Минздраве Башкирии поменяли решение относительно карантина в РКБ им. Куватова, где в минувший понедельник скончалась пациентка с коронавирусом. Как сегодня, 9 апреля, рассказала замминистра здравоохранения Ирина Кононова в эфире «Эхо Москвы Уфа», часть полностью здоровых пациентов и персонала уже вчера ушли домой на самоизоляцию.

Те больные в РКБ, у кого сегодня подтвердится COVID-19, будут переведены в Дему, где находится госпиталь для инфицированных. Пациентов и сотрудников медучреждения без пневмоний и с отрицательным результатом по коронавирусу отправят домой.

«Отрицательные результаты приходят сразу, мы ждем подтверждения только положительных», – отметила Кононова.

Замминистра также добавила, что часть персонала останется в больнице «до последнего пациента, потому что смену призвать неоткуда». Всю экстренную помощь в больнице оказывают. Кроме медработников, в РКБ пока остается администрация.

Ирина Кононова надеется, что намеченный план удастся выполнить до конца текущей недели. На следующей начнется дезинфекция. Открыть больницу для работы «на полную катушку» могут уже в 20-х числах апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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