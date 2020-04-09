2020-04-09T08:04:23+03:00
Общество

Власти Уфы рассказали о новых способах оплаты «коммуналки» в режиме самоизоляции

Как оказалось, некоторые управляющие компании сами выезжают к жителям с банковскими терминалами
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Уфе в связи с введенным режимом полной самоизоляции появились новые способы оплаты коммуналки. О них рассказали городские чиновники во время брифинга по вопросам ЖКХ.

По словам и.о. начальника Управления по обеспечения жизнедеятельности города Антона Тристана, показания счетчиков можно передать в ЕРКЦ, позвонив по номеру 8-800-775-776-1.

Что касается оплаты счетов, то здесь есть несколько вариантов. Тот же Тристан отметил, что некоторые управляющие компании сами выезжают к горожанам с банковскими терминалами. Кроме того, можно прибегнуть к помощи волонтеров по приему платежей. Еще один способ заплатить за ЖКУ, не выходя из дома, – онлайн-банк. Для выбора оптимального варианта чиновник порекомендовал звонить в управляющую компанию.

Напомним, в Башкирии с 30 марта пени за задолженности по коммуналке не начисляются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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