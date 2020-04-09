В Уфе водитель иномарки специально сбил бездомную собаку
Неприятный инцидент случился на днях в Уфе: прохожие стали очевидцами того, как водитель «Хендая Акцент» специально нажал на газ и сбил перебегавшую дорогу бездомную собаку. При этом свидетелями жесткой расправы стали и дети.
- Он сбил собаку, потом вышел из машины и стал смотреть на бампер. Я думала, что он заберет собаку и увезет ее в ветклинику, но он просто постоял на аварийках и уехал, - передает слова очевидицы Алены П. Bash.news.
Сейчас водителя иномарки, который загубил собаку, разыскивают зоозащитники, которые записали номер машины и собираются написать заявление в полицию, чтобы привлечь его к ответственности за жестокое обращение с животными.
ИСТОЧНИК KP.RU