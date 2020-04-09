В Уфе водитель иномарки специально сбил бездомную собаку

9 Апр 2020 2020-04-09T07:36:36+03:00

Теперь его разыскивают зоозащитники, чтобы наказать за неоправданную жестокость

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Неприятный инцидент случился на днях в Уфе: прохожие стали очевидцами того, как водитель «Хендая Акцент» специально нажал на газ и сбил перебегавшую дорогу бездомную собаку. При этом свидетелями жесткой расправы стали и дети.

- Он сбил собаку, потом вышел из машины и стал смотреть на бампер. Я думала, что он заберет собаку и увезет ее в ветклинику, но он просто постоял на аварийках и уехал, - передает слова очевидицы Алены П. Bash.news.

Сейчас водителя иномарки, который загубил собаку, разыскивают зоозащитники, которые записали номер машины и собираются написать заявление в полицию, чтобы привлечь его к ответственности за жестокое обращение с животными.

ИСТОЧНИК KP.RU