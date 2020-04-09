2020-04-09T07:16:50+03:00
Общество

Синоптики рассказали, когда в Башкирию возвращается тепло

В ближайшие дни температура воздуха днем составит +12; +14 градусов
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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На дворе уже апрель, и жители Башкирии, сидя дома и соблюдая режим полной самоизоляции, уже с нетерпением ожидают теплой солнечной весны, чтобы отправиться на дачу. Напомним, что власти республики разрешили горожанам выезжать на дачи с 11 апреля, мотивировав, что до этого времени там будет холодно.

И вот тепло возвращается в Башкирию: уже сегодня днем, 9 апреля, воздух прогреется до +12 градусов. В последующие дни ночью температура еще будет опускаться до -3; -1, зато уже днем столбики термометров покажут +9; +14 градусов. Правда, синоптики предупреждают: будет ветрено, южный ветер то и дело будет срываться на шквалистые порывы, а местами пройдут небольшие дожди.

В Уфе в ближайшие дине тоже будет пасмурно и дождливо, но тепло – до +12 градусов. Порывы юго-западного ветра достигнут 5-12 метров в секунду, но главное, что уже можно открыть окно или выйти на балкон и наслаждаться весенним свежим воздухом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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