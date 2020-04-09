2020-04-09T07:02:07+03:00
Происшествия

Мужчина пырнул ножом свою возлюбленную, потому что она упрекнула его в тунеядстве

Пострадавшая выжила и находится в больнице
Яна БАЗЕКИНА
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Пострадавшая выжила и находится под присмотром врачейПострадавшая выжила и находится под присмотром врачейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Житель Чишминского района пытался зарезать свою возлюбленную за то, что та упрекала его в тунеядстве. Все случилось на днях в селе Тукаево: 36-летний мужчина распивал алкоголь со своей 37-летней сожительницей. Вскоре попойка переросла во взаимные упреки и оскорбления. Женщина обвиняла своего кавалера, что он нигде не работает и даже не пытается найти работу. Разгоряченный алкоголем и обидой мужчина схватил нож и ударил им в живот своей подруги, но сразу же раскаялся в содеянном и вызвал скорую помощь. Женщину доставили в больницу и прооперировали – она выжила и сейчас находится од наблюдением врачей.

- По факту причинения тяжких телесных повреждений возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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