«Мы удерживаем ситуацию»: Радий Хабиров о влиянии коронавируса на экономику Башкирии

9 Апр 2020 2020-04-09T06:28:39+03:00

Об этом он заявил, комментируя итоги совещания Президента России с главами регионов

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Накануне, 8 апреля, Президент России провел видеоконференцию с руководителями регионов. На повестке дня стоял главный вопрос – борьба с коронавирусом и сохранение экономики страны. Позже глава Башкирии Радий Хабиров, который принимал участие в совещании, прокомментировал его итоги, заявив, что ситуация с коронавирусом в регионе находится под контролем.

- На данный момент мы удерживаем ситуацию. Но в ближайшие 2-3 недели нам придется серьезно поработать. Продолжить все наши меры, связанные с изоляцией прежде всего наиболее уязвимой категории – людей старше 60 лет, - заявил Хабиров.

Также глава региона подчеркнул, что сейчас особенно важно поддержать экономику республики, поэтому уже со следующей недели многие предприятия начинают работать. При этом все необходимые меры по борьбе с распространением коронавируса в республике будут проводиться.

ИСТОЧНИК KP.RU