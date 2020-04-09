«Мы удерживаем ситуацию»: Радий Хабиров о влиянии коронавируса на экономику Башкирии
Накануне, 8 апреля, Президент России провел видеоконференцию с руководителями регионов. На повестке дня стоял главный вопрос – борьба с коронавирусом и сохранение экономики страны. Позже глава Башкирии Радий Хабиров, который принимал участие в совещании, прокомментировал его итоги, заявив, что ситуация с коронавирусом в регионе находится под контролем.
- На данный момент мы удерживаем ситуацию. Но в ближайшие 2-3 недели нам придется серьезно поработать. Продолжить все наши меры, связанные с изоляцией прежде всего наиболее уязвимой категории – людей старше 60 лет, - заявил Хабиров.
Также глава региона подчеркнул, что сейчас особенно важно поддержать экономику республики, поэтому уже со следующей недели многие предприятия начинают работать. При этом все необходимые меры по борьбе с распространением коронавируса в республике будут проводиться.
ИСТОЧНИК KP.RU
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