В Уфе продолжают искать 17-летнего парня, пропавшего полгода назад

8 Апр 2020 2020-04-08T19:59:26+03:00

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В Уфе продолжаются поиски 17-летнего Романа Сугрина, пропавшего больше четырех месяцев тому назад. 25 ноября подросток вышел из своего дома, расположенному на улице Ущелье, и с тех пор от него нет никаких новостей. Сначала родные пытались найти Романа своими силами, потом обратились с заявлением в полицию, а недавно к поискам подключились и волонтеры РОО «Поиск детей - Уфа». Есть версия, что Роман сейчас может находиться в Краснодарском крае, в городе Ессентуки.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост 160-170 см, среднего телосложения, темные волосы, карие глаза.

Если вам что-то известно о местонахождении Романа Сугрина, просьба сразу же сообщить в полицию или по номеру 8(927)969-89-19.

ИСТОЧНИК KP.RU