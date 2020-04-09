2020-04-09T10:21:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Башкирии на 9 апреля 2020 года составило 22 человека

Последние новости о числе заболевших коронавирусом в Башкирии на 9 апреля 2020 года
Рустем АХУНОВ
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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Число заболевших коронавирусом в Башкирии на 9 апреля 2020 года составило 22 человека. Об этом сообщил Радий Хабиров на оперативном совещании.

«Ситуация на данный момент идет по нарастающей. На данный момент у нас 16 плюс 6 – 22 человека, которые официально подтверждены. Но мы еще ждем результаты большого количества тестов, которые мы провели. У нас появились очаги на целом ряде территории. Распространение от одного к другому у нас ускоряется. Единственное спасение – это самоизоляция», – сказал руководитель республики.

Напомним, что накануне в башкирском городе Сибай был зафиксирован 17-й случай заболеванием опасной коронавирусной инфекцией. Как сообщил мэр города Рустем Афизалов, первый официально зарегистрированный случай коронавируса в Сибае никак не связан с тем, что на местном рынке торговал мясник из Челябинской области, у которого вскоре после этого контакта с жителями города диагностировали COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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