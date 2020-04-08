2020-04-08T19:30:06+03:00
Коронавирус Covid-19

В Уфе в Демскую ГКБ поступили три пациента с подтвержденным коронавирусом

На 8 апреля коронавирусная инфекция выявлена у 16-ти жителей Башкирии
Яна БАЗЕКИНА
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Состояние пациентов оценивается как удовлетворительноеСостояние пациентов оценивается как удовлетворительноеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня днем, 8 апреля, на очередном брифинге в республиканском Минздраве, посвященном ситуации с коронавирусом, стало известно, что за сутки в республике диагноз COVID-19 был выявлен еще у четырех человек. Позже выяснилось, что трое заболевших были госпитализированы в Демскую городскую клиническую больницу. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ведомства. Состояние заболевших оценивается как удовлетворительное, пациенты получают все необходимое лечение. Таким образом по состоянию на 8 апреля коронавирус подтвержден у 16 жителей республики.

Еще в начале апреля в региональном минздраве рассказали, что Демскую ГКБ специально временно переоборудовали под госпиталь закрытого типа для пациентов с коронавирусом. Всего в медучреждении функционируют 215 инфекционных коек, включая 60 детских.

ИСТОЧНИК KP.RU

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