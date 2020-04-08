Пациент находится на аппарате ИВЛ: в Башкирии госпитализировали супружескую пару с подозрением на коронавирус

8 Апр 2020 2020-04-08T18:57:31+03:00

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В Бирскую ЦРБ доставили пожилую супружескую пару с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на вице-мэра города Радика Яфаева.

По словам чиновника, мужчина 1951 года рождения сейчас находится на аппарате искусственной вентиляции легких. За его состоянием пристально следят врачи, оказывая всю необходимую помощь. Состояние его супруги оценивается как удовлетворительное и не внушает опасений медикам.

- Превентивные меры мы приняли. Два корпуса больницы отправлены на карантин. 110 врачей, которые заступили на дежурство, останутся в стенах медучреждения, - заявил Радик Яфаев.

Впрочем, у супругов диагноз пока не подтвержден окончательно, сейчас их анализы отправлены на повторное исследование. Все лица, с кем контактировала пара, установлены. По мнению местных властей, опасную инфекцию супругам могли принести из РКБ им. Куватова. Сейчас все обстоятельства уточняются и проверяются.

ИСТОЧНИК KP.RU