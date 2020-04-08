Уфимскую больницу, закрытую из-за пациента с подозрением на коронавирус, продезинфицировали и открыли

8 Апр 2020 2020-04-08T18:02:44+03:00

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Уфимская больница скорой медицинской помощи снова открыта и работает в штатном режиме. Напомним, что сегодня днем, 8 апреля, источник «КП-Уфа» сообщил, что в приемное отделение поступил пациент с подозрением на коронавирус. Медучреждение пришлось срочно закрывать на несколько часов и тщательно дезинфицировать, согласно существующим алгоритмам. Теперь больница открыта и снова готова принимать пациентов. Самого же пациента перевели в инфекционное отделение.

Напомним, что сейчас в Уфе на жесткий двухнедельный карантин закрыта РКБ. Именно там в воскресенье скончалась 80-летняя пациентка, у которой подтвердилась коронавирусная инфекция. Сейчас около 600 медиков и пациентов находятся в больнице, без возможности покинуть ее. У всех у них взяты анализы на коронавирус, большая часть из которых уже проверена – результаты отрицательные.

ИСТОЧНИК KP.RU