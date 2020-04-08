Житель Башкирии несколько раз выстрелил в голову мужчине из пистолета возле ночного клуба

8 Апр 2020 2020-04-08T17:13:29+03:00

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Полицейские города Салавата задержали местного жителя, который из травматического пистолета несколько раз выстрелил в голову мужчине. Об этом сообщает СК Башкирии.

Покушение на убийство – а именно по этой статье на стрелка завели уголовное дело – произошло еще в прошлом году, 13 октября. Правоохранители получили от городской больницы информацию о госпитализации 45-летнего мужчины «с телесными повреждениями в области головы». Около местного ночного клуба в него несколько раз из «травмата» выстрелил неизвестный . Потерпевший в этот момент находился в своей машине. Злоумышленник перестал стрелять только тогда, когда у него закончились патроны, затем он сбежал с места преступления.

Следователи оперативно вычислили подозреваемого. Им оказался 36-летний горожанин. Узнав о возбуждении уголовного дела, он предпочел скрыться от органов. Его объявили в федеральный розыск. В апреле мужчину нашли и задержали сотрудники полиции. Ему предъявлено обвинение, сейчас он находится по стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU