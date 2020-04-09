2020-04-09T06:45:37+03:00
Общество

Власти Башкирии рассказали о формировании продуктовых наборов для школьников

Ребенок из малообеспеченной многодетной семьи получает сухпаек на неделю за 225 рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ruфото: glavarb.ru
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Власти Башкирии рассказали, каким образом и в расчете на какую сумму формируются еженедельные продуктовые наборы для школьников. Информация прозвучала по время брифинга регионального оперштаба по предотвращению угрозы коронавируса.

Как сообщил руководитель госкомитета по торговле и защите прав потребителей Алексей Гусев, на сухпайки могут рассчитывать две категории граждан: дети многодетных малообеспеченных семей, которые питались из расчета 40 рублей в день (или 225 рублей в неделю), и дети с ограниченными возможностями здоровья, которые питались из расчета 100 рублей (500 рублей)».

Для формирования пайков, по словам Гусева, было выбрано 13 наименований продуктов. В перечень входят крупа, макароны, соки, кондитерские изделия, чай, какао, молочные, мясные и рыбные консервы, фрукты. Каждый муниципалитет республики составляет свой собственный набор из этих ингредиентов, исходя из заложенной стоимости. В среднем в школьной корзине на неделю должно быть до 6-7 наименований продуктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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