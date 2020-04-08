В Уфе остановили ремонт подъездов – теперь их дезинфицируют
Власти Уфы приостановили ремонт подъездов. Вместо этого лифты и лестничные площадки дезинфицируются раз в три дня. Об этом сообщил руководитель Управления по обеспечению жизнедеятельности города Антон Тристан на брифинге в столичной администрации.
«Все работы по текущему капитальному ремонту домов – в том числе и подъездов – отложены за исключением работ, которые начали проводиться до введения режима [полной самоизоляции]. Например, у нас по городу ведутся работы на 18 домах по кровле – они являются неотложными. Ремонт подъездов полностью приостановлен до снятия режима полной самоизоляции», – объяснил Тристан.
Он также добавил, что жилищные организации проводят обработку каждого подъезда раз в три дня – ежедневно дезинфицируются 40% подъездов и 60% лифтов в городе.
ИСТОЧНИК KP.RU