Коронавирус в Башкирии: подтвердился новый случай в Сибае
В башкирском городе Сибае подтвержден первый случай коронавирусной инфекции. Об этом в обращении к горожанам сообщил мэр Рустем Афзалов.
«Гражданин изолирован. Состояние его удовлетворительное. Данный факт заражения не имеет к ранее нами обсуждаемой ситуации, связанной с Кизилом Челябинской области. Члены семьи инфицированного находятся на самоизоляции. Медики города мониторят ситуацию, – сказал Афзалов – Мы эту ситуацию уже ждали. Тем более после тревожного случая по контакту с Кизилом. Мы взяли у граждан Сибая 756 биоматериалов и направили их в Уфу. По итогам исследований 76 граждан сейчас находятся на карантине».
Афзалов попросил сограждан находиться на самоизоляции и не исключил, что новые случаи на территории города еще будут обнаружены. Относится ли выявленный зараженный к тому числу инфицированных, которые прошли в сводке по COVID-19 за минувшие сутки, пока неизвестно. "КП-Уфа" уточняет информацию.
Напомним, в конце марта на сибайском рынке мясом торговал зараженный коронавирусом продавец из Кизильского района Челябинской области.
ИСТОЧНИК KP.RU