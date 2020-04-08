Коронавирус в Башкирии: подтвердился новый случай в Сибае

8 Апр 2020 2020-04-08T16:53:09+03:00

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В башкирском городе Сибае подтвержден первый случай коронавирусной инфекции. Об этом в обращении к горожанам сообщил мэр Рустем Афзалов.

«Гражданин изолирован. Состояние его удовлетворительное. Данный факт заражения не имеет к ранее нами обсуждаемой ситуации, связанной с Кизилом Челябинской области. Члены семьи инфицированного находятся на самоизоляции. Медики города мониторят ситуацию, – сказал Афзалов – Мы эту ситуацию уже ждали. Тем более после тревожного случая по контакту с Кизилом. Мы взяли у граждан Сибая 756 биоматериалов и направили их в Уфу. По итогам исследований 76 граждан сейчас находятся на карантине».

Афзалов попросил сограждан находиться на самоизоляции и не исключил, что новые случаи на территории города еще будут обнаружены. Относится ли выявленный зараженный к тому числу инфицированных, которые прошли в сводке по COVID-19 за минувшие сутки, пока неизвестно. "КП-Уфа" уточняет информацию.

Напомним, в конце марта на сибайском рынке мясом торговал зараженный коронавирусом продавец из Кизильского района Челябинской области.

ИСТОЧНИК KP.RU