Работника элеватора в Башкирии насмерть засыпало зерном
Мужчина занимался разгрузкой сырья
Мужчину спасти не удалось
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В Башкирии работника филиала «Чишминского элеватора» насмерть засыпало зерном. О несчастном случае рассказали в республиканской Гострудинспекции.
Трагический инцидент произошел в минувший понедельник, 6 апреля. В этот день 53-летний аппаратчик обработки зерна занимался разгрузкой остатков продукции через технологический люк в силосном корпусе. В ходе работы его засыпало зерном. Спасти мужчину не удалось.
Сейчас в причинах и обстоятельствах происшествия разбирается Гострудинспекция. По итогам расследования будет дана правовая оценка.
ИСТОЧНИК KP.RU