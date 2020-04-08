Работника элеватора в Башкирии насмерть засыпало зерном

8 Апр 2020 2020-04-08T14:32:04+03:00

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В Башкирии работника филиала «Чишминского элеватора» насмерть засыпало зерном. О несчастном случае рассказали в республиканской Гострудинспекции.

Трагический инцидент произошел в минувший понедельник, 6 апреля. В этот день 53-летний аппаратчик обработки зерна занимался разгрузкой остатков продукции через технологический люк в силосном корпусе. В ходе работы его засыпало зерном. Спасти мужчину не удалось.

Сейчас в причинах и обстоятельствах происшествия разбирается Гострудинспекция. По итогам расследования будет дана правовая оценка.

ИСТОЧНИК KP.RU