В Уфе из-за коронавируса закрыли еще одну больницу

8 Апр 2020 2020-04-08T13:03:14+03:00

Она вернется в прежний режим работы уже сегодня

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В Уфе из-за коронавируса закрыли больницу №22. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа». По предварительной информации, в медучреждение был доставлен пациент с подозрением на COVID-19.

Больница закрыта только до 19:00 сегодняшнего дня. Всех дежурных врачей просят приезжать именно в это время. До тех пор здравницу будут дезинфицировать санитарные службы.

Напомним, в Уфе на карантин закрыта РКБ им. Куватова. В минувший понедельник там умерла 80-летняя женщина, у которой обнаружили COVID-19.

На данный момент в Башкирии зафиксировано 16 случаев инфицирования коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU