В Уфе из-за коронавируса закрыли еще одну больницу
В Уфе из-за коронавируса закрыли больницу №22. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа». По предварительной информации, в медучреждение был доставлен пациент с подозрением на COVID-19.
Больница закрыта только до 19:00 сегодняшнего дня. Всех дежурных врачей просят приезжать именно в это время. До тех пор здравницу будут дезинфицировать санитарные службы.
Напомним, в Уфе на карантин закрыта РКБ им. Куватова. В минувший понедельник там умерла 80-летняя женщина, у которой обнаружили COVID-19.
На данный момент в Башкирии зафиксировано 16 случаев инфицирования коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU