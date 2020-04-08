Роддом РКБ в Уфе закрыт на карантин, беременные будут направлены в другие медучреждения

8 Апр 2020 2020-04-08T12:19:26+03:00

Изменить размер текста: A A

8 апреля на брифинге минздрава стало известно, что родильное отделение РКБ тоже закрыто на карантин, заявил министр здравоохранения Башкирии.

- Здание роддома действительно попало под действие карантина. Приема новых пациентов нет, только плановая выписка. Женщины, которые планировали рожать в РКБ, будут маршрутизированы в другие роддома и перинатальный центр, - сказал Максим Забелин.

Напомним, что РКБ полностью закрыт на карантин, врачи живут прямо на работе, работая сутки через сутки. В воскресенье в больнице скончалась женщина с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU