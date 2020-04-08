2020-04-08T12:14:28+03:00
Общество

«Причиной смерти стало другое заболевание»: в Башкирии заявили, что пациентка РКБ умерла не от коронавируса

Минздрав получил заключение патологоанатомов
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Больница находится на карантинеБольница находится на карантине
Изменить размер текста:

Пациентка РКБ им. Куватова, у которой после смерти обнаружили COVID-19, умерла не от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин во время ежедневного брифинга оперативного штаба.

«С учетом полного патологоанатомического заключения мы однозначно можем сказать, что причиной смерти пациентки РКБ им. Куватова стало другое заболевание, которое не связано с коронавирусной инфекцией. Поэтому случаев смерти от COVID-19 в настоящий момент не зафиксировано», – сказал министр. Он добавил, что на данный момент в стационарах республики с подозрением на вирус находятся 117 человек, среди которых 11 детей и подростков.

Напомним, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Башкирии за минувшие сутки выросло на четыре человека. Всего на территории республики было зафиксировано 16 инфицированных. Шестеро из них уже выписаны после лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На крупнейших гидроузлах Башкортостана начался весенний паводок
В Башкирии на карантин по коронавирусу частично закрыли больницы в трех городах
Когда и как пройдут в Башкирии ВПР, ЕГЭ и ГИА
Банк УРАЛСИБ увеличил объем ипотечного кредитования в 1.9 раза по итогам 1 квартала 2020 года
В Уфе из-за коронавируса закрыли еще одну больницу
Роддом РКБ в Уфе закрыт на карантин, беременные будут направлены в другие медучреждения
«Причиной смерти стало другое заболевание»: в Башкирии заявили, что пациентка РКБ умерла не от коронавируса
«Не подпуская к трупу близких»: в Башкирии чиновник рассказал, как хоронят умерших от коронавируса
В Уфе из-за разлива реки подтопило первый участок
Рост или падение: что будет с ценами на недвижимость в 2020 году
«Ситуация непростая, но мы держимся»: нейрохирурги, запертые на карантине в главной больнице Башкирии, записали видео
Умер народный артист Башкирии Фатых Давлетбаев
В мэрии Уфы опровергли информацию о резервировании 1000 участков на кладбище для умерших от COVID-19
Статистика коронавируса в Башкирии на 8 апреля: подтвердились четыре новых случая
Мэр Сибая прокомментировал давку у входа в отделение банка
«Мне и так плохо, а люди чего только не пишут»: Анвара Нургалиева затравили в соцсетях после смерти матери
Бизнес нужно спасать: ТПП России проведет вебинар для предпринимателей, пострадавших от распространения коронавируса
В Башкирии заработал сервис для получения пропусков на поездки в режиме самоизоляции
В Уфе из-за неуступчивого водителя в ДТП пострадал пассажир
В Башкирии появятся две новые пожарные части
В мэрии Уфы выделили участок для строительства крематория
СК Уфы начал проверку по факту смерти женщины, на которую упал рекламный щит
В Уфе построят центр спортивной борьбы за 2,78 млрд рублей
«Мы бы себе этого не могли даже представить»: Радий Хабиров рассказал о «ковровой» дезинфекции Уфы