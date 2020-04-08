«Причиной смерти стало другое заболевание»: в Башкирии заявили, что пациентка РКБ умерла не от коронавируса

8 Апр 2020 2020-04-08T12:14:28+03:00

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Пациентка РКБ им. Куватова, у которой после смерти обнаружили COVID-19, умерла не от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин во время ежедневного брифинга оперативного штаба.

«С учетом полного патологоанатомического заключения мы однозначно можем сказать, что причиной смерти пациентки РКБ им. Куватова стало другое заболевание, которое не связано с коронавирусной инфекцией. Поэтому случаев смерти от COVID-19 в настоящий момент не зафиксировано», – сказал министр. Он добавил, что на данный момент в стационарах республики с подозрением на вирус находятся 117 человек, среди которых 11 детей и подростков.

Напомним, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Башкирии за минувшие сутки выросло на четыре человека. Всего на территории республики было зафиксировано 16 инфицированных. Шестеро из них уже выписаны после лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU