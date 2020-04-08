«Не подпуская к трупу близких»: в Башкирии чиновник рассказал, как хоронят умерших от коронавируса

8 Апр 2020 2020-04-08T12:19:56+03:00

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Глава Янаульского района Башкирии Ильшат Вазигатов рассказал, как хоронят людей, умерших от коронавируса. Жуткими подробностями он поделился на своей странице в соцсети. Поводом для этого стал ответ на пост местного жителя, который в одном из пабликов «ВКонтакте», по словам чиновника, «с цинизмом смеется над теми, кто предпринимает меры предосторожности в период пандемии, называя их дурачками».

«Народ, хватит уже в маски шоу играть. Сегодня ездил в Уфу, там ни одного гаишника, народ ходит на 5 один в маске, а у нас все [c ума посходили], – написал некий Ильдар – Хватит уже жути нагнетать на народ. И ещё смешите с повязками. Устроили тут маски-шоу. Опомнитесь, дурачки!».

Вазигатова крайне возмутил этот пост. Он обратился к автору поста и администратору сообщества, отметив, что у них «идет явный перебор демократической, ненужной амбиции». Чиновник пригрозил им статьей и потребовал не призывать людей к несоблюдению режима самоизоляции и пренебрежению мерами защиты. В конце своего поста Вазигатов рассказал, как именно хоронят умерших от COVID-19, чтобы донести, «что это за страшная вещь».

«Вы попробуйте, пообщайтесь с родственниками тех людей, которые похоронили своих близких с подтвержденным диагнозом "коронавирус". Людей хоронят, обработав дезинфицирующими средствами, в герметическом мешке, без проведения каких - либо обрядов и молитв, не подпуская к трупу родственников и близких попрощаться с ушедшими, – написал глава Янаульского района.

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на брифинге оперативного штаба в свою очередь отметил, что «особых условий для захоронения тел умерших от новой коронавирусной инфекции нет, единственное условие – это закрытый гроб». К тому же рекомендуется не устраивать «многолюдных панихид».

ИСТОЧНИК KP.RU