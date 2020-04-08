В Уфе из-за разлива реки подтопило первый участок

8 Апр 2020 2020-04-08T11:22:44+03:00

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В Уфе зафиксирован первый подтопленный участок из-за разлива реки. Об этом сообщает Управление гражданской защиты.

По данным аварийного ведомства, поднялся уровень воды в старице реки Белой. Она перелилась на грунтовую дорогу, которая ведет к СНТ «Козарез» и «Альбатрос» (Демский район). Глубина составляет 20 см, протяженность – 200 метров.

«В настоящее время на территории товариществ постоянно проживают 8 человек, детей и маломобильных граждан среди них нет, – сообщили в УГЗ. – На месте организовано дежурство, с жителями поддерживается связь, необходимости в продуктах и питьевой воде на данный момент нет».

Отмечается, что ни придомовые территории, ни жилые дома не подтоплены. Движение машин не перекрыто. Края дороги обозначены сигнальной лентой.

ИСТОЧНИК KP.RU