«Ситуация непростая, но мы держимся»: нейрохирурги, запертые на карантине в главной больнице Башкирии, записали видео
Врачи-нейрохирурги, запертые на карантин в РКБ имени Куватова в Уфе, записали видеообращение к коллегам, которые им помогают.
Дело в том, что после того, как у одной из умерших пациенток больницы нашли коронавирус, огромный комплекс зданий в центре Уфы закрыли на карантин. Как признался министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин, такая ситуация оказались для медиков неожиданностью. Запертыми в больнице на две недели остались более тысячи человек – пациенты и медперсонал.
- Ситуация непростая, но мы держимся. Третий день карантина. Благодаря нашим коллегам с других больниц мы остаемся сплоченным коллективом. Спасибо вам за гуманитарную помощь! – обращается один из врачей в маске на камеру.
Известно, что присланными через курьера продуктами питания своим запертым на карантин коллегам помогли врачи-нейрохирурги из 21 больницы и сотрудники БГМУ.
Врачи-нейрохирурги РКБ Куватова поблагодарили коллег за помощь // 08.04.
ИСТОЧНИК KP.RU