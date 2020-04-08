2020-04-08T10:37:23+03:00
Коронавирус Covid-19

«Ситуация непростая, но мы держимся»: нейрохирурги, запертые на карантине в главной больнице Башкирии, записали видео

Врачи поблагодарили своих коллег, оказавших им помощь
Рустем АХУНОВ
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Врачи-нейрохирурги, запертые на карантин в РКБ имени Куватова в Уфе, записали видеообращение к коллегам, которые им помогают.

Дело в том, что после того, как у одной из умерших пациенток больницы нашли коронавирус, огромный комплекс зданий в центре Уфы закрыли на карантин. Как признался министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин, такая ситуация оказались для медиков неожиданностью. Запертыми в больнице на две недели остались более тысячи человек – пациенты и медперсонал.

- Ситуация непростая, но мы держимся. Третий день карантина. Благодаря нашим коллегам с других больниц мы остаемся сплоченным коллективом. Спасибо вам за гуманитарную помощь! – обращается один из врачей в маске на камеру.

Известно, что присланными через курьера продуктами питания своим запертым на карантин коллегам помогли врачи-нейрохирурги из 21 больницы и сотрудники БГМУ.

Врачи-нейрохирурги РКБ Куватова поблагодарили коллег за помощь // 08.04.

ИСТОЧНИК KP.RU

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