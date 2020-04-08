В мэрии Уфы опровергли информацию о резервировании 1000 участков на кладбище для умерших от COVID-19
В уфимской мэрии опровергли информация в СМИ о резервировании 1000 участков на кладбище для людей, умерших от коронавирусной инфекции.
«В данное время муниципальный Комбинат спецобслуживания города Уфы работает в штатном режиме. Заявок на захоронение тел, скончавшихся от короновирусной инфекции, в учреждение не поступало, Администрацией города участки на эти цели не отводились», – заявили городские власти.
Накануне издание «Ъ-Уфа» сообщало, что на Северном кладбище зарезервировано два участка по 500 мест для умерших от COVID-19 – для захоронения по христианским и мусульманским канонам.
ИСТОЧНИК KP.RU