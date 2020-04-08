В мэрии Уфы опровергли информацию о резервировании 1000 участков на кладбище для умерших от COVID-19

8 Апр 2020 2020-04-08T09:46:32+03:00

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В уфимской мэрии опровергли информация в СМИ о резервировании 1000 участков на кладбище для людей, умерших от коронавирусной инфекции.

«В данное время муниципальный Комбинат спецобслуживания города Уфы работает в штатном режиме. Заявок на захоронение тел, скончавшихся от короновирусной инфекции, в учреждение не поступало, Администрацией города участки на эти цели не отводились», – заявили городские власти.

Накануне издание «Ъ-Уфа» сообщало, что на Северном кладбище зарезервировано два участка по 500 мест для умерших от COVID-19 – для захоронения по христианским и мусульманским канонам.

ИСТОЧНИК KP.RU