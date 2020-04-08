Мэр Сибая прокомментировал давку у входа в отделение банка

8 Апр 2020 2020-04-08T09:52:56+03:00

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Мэр башкирского города Сибая Рустем Афзалов прокомментировал проблему с работой офисов Сбербанка в городе. Накануне десятки жителей устроили у входа в отделение настоящую давку – их пропускали по одному. Градоначальник заверил, что с сегодняшнего дня, 8 апреля, работу возобновляют все подразделения финансовой организации.

«Отделения Сбербанка в городе не работали со вторника, 31 марта. Такое решение было продиктовано заботой о здоровье клиентов и сотрудников в связи с тем, что произошло в Кизиле. В таких случаях всегда нужно принимать все возможные меры, чтобы максимально обезопасить людей. Это и было сделано», – написал Афзалов на своей странице «ВКонтакте».

Ранее он сообщал, что положительный тест на коронавирус сдал сотрудник Сбербанка в селе Кизил (Челябинская область), куда могли обращаться в том числе и жители Сибая. Однако эти опасения, по словам мэра Афзалова, «не подтвердились». «С сегодняшнего дня все офисы Сбербанка в Сибае снова начинают работу» в штатном режиме. Он добавил, что в каждом из отделений была проведена дезинфекция генератором горячего тумана.

Ситуацию прокомментировали и в самом Сбербанке. По информации пресс-службы финансовой организации, работа офисов была «временно приостановлена для проведения профилактических мероприятий по охране здоровья и дезинфекции помещений». Сейчас работают все пять отделений. В Сбербанке приносят извинения жителям Сибая за доставленные неудобства, а также рекомендуют пользоваться удаленными сервисами и воздержаться от посещения офисов.

Жители Сибая устроили давку у входа в банк // 7.04.

ИСТОЧНИК KP.RU